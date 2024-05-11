اليوم.. "المركز القومي" يعرض 3 أفلام بنادي السينما المستقلة

محمد اسماعيل - القاهرة - يواصل نادى السينما المستقلة الذي يقيمه المركز القومى للسينما برئاسة الدكتور حسين بكر بالتعاون مع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور وليد قانوش فعالياته اليوم السبت فى تمام الساعة الثامنة مساء بسينما الهناجر بدار الأوبرا المصرية.

ويعرض خلال الفعاليات 3 أفلام وهي الفيلم التسجيلي القصير "رحال" للمخرج يوسف شعبان، وتدور أحداثه حول رحلة استكشافية بسيطة للعيش في تفاصيل حياة إحدى القبائل البدوية كما يسلط الضوء علي الحياة البدوية المليئة بالمشاق والمصاعب، واعتمادهم على المعيشة البدائية استكمالًا لخطى آبائهم وأجدادهم رغم التقدم التكنولوجي الذي يعيشه المجتمع الآن.