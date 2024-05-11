شكرا لقرائتكم خبر عن تخصيص 3.5 مليار جنيه لبرنامج توصيل الغاز للمنازل فى الموازنة الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتبر ملف دعم برنامج توصيل الغاز الطبيعي للمنازل من أهم الملفات المدرجة في الموازنة الجديدة لعام 24/25، حيث تستهدف الحكومة في موازنة العام المالي الجديد تطبيق سياسات من شأنها استعادة استقرار الاقتصاد الكلي من خلال تحفيز الأنشطة الاقتصادية والإنتاجية الداعمة للنمو وخاصة في قطاعات الصناعة والزراعة والتصدير.

ويأتي دعم برنامج توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، في مقدمة الملفات التي تم إدراجها بالموازنة الجديدة حيث بلغت حجم ميزانياتها نحو 3 مليارات و500 مليون جنيه، و 3.500 مليون جنيه في مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025.

ويستهدف مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025 الانتهاء من توصيل الغاز الطبيعي للأسر المستهدفة بما يؤدى إلى تخفيض دعم المواد البترولية الموجه لأنبوبة البوتاجاز.