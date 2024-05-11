نقيب الأطباء يشكر السيسي لرعايته حفل يوم الطبيب: وجه بتحسين أحوال الأطباء عدة مرات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد جمعة:

وجه نقيب أطباء مصر الدكتور أسامة عبد الحي، التحية والشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، لرعايته حفل يوم الطبيب الـ46 الذي تنظمه النقابة بدار الحكمة، لافتا إلى أن الرئيس السيسي وجه عدة مرات بتحسين أحوال الأطباء، وتحسين الخدمات الصحية المقدمة للشعب المصري.

وأضاف نقيب الأطباء، أن إقرار قانون المسؤولية الطبية يأتي على رأس أجندة نقابة الأطباء، مشددا على ضرورة صدور هذا القانون بالشكل الذي يليق بمصر.

وتابع:" مصر هي الدولة الوحيدة في المنطقة التي لا يوجد بها قانون للمسئولية الطبية، ونحن نطالب بقانون حقيقي ولن نوافق على صيغة ليست حقيقية، نريد قانون يضمن حق المريض وحماية الطبيب، ويضمن ألا يعمل الطبيب وسيف الحبس مسلط على رقبته.

وأشار إلى أن هناك عددًا من القوانين ذات الأولوية أيضا مثل إصلاح وتعديل قانون المنشآت الصحية، وجرى حوله العديد من المناقشات مع الزملاء بوزارة الصحة والسكان، وأنهم في انتظار أن يخرج القانون بأفضل صورة ممكنة.

ولفت إلى أهمية إتاحة الدراسات العليا والتعليم الطبي والتدريب لكل الأطباء، مشددا على أن هذه مهمة جميع الأطراف المعنية بالشأن الصحي، مع ضرورة أن يتم عمل برنامج منضبط يشمل أطباء مصر كافة للتدريب والتعليم الطبي المستمر.

كما شدد على ضرورة تأمين المستشفيات والقضاء على ظاهرة الإعتداء على المنشآت الصحية، وأيضا تحسين بيئة عمل الأطباء، حتى يمكنهم تقديم خدمة طبية لائقة للمرضى.