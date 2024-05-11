"مدبولي": أولويتنا التركيز على الصناعة وتعميق المنتج المحلي خلال الفترة المقبلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن أولوية الدولة خلال الفترة المقبلة، تتمثل في التركيز على الصناعة وتعميق المنتج المحلي وكيفية إدخال أكبر قدر من المنتجات حتى نقلل من فاتورة الاستيراد للسوق المصري.

وقال "مدبولي"، في تصريحات عقب جولته بعدد من المشروعات الصناعية والسكنية بالعاشر من رمضان، السبت: بدأنا جولتنا التفقدية في مدينة العاشر من رمضان والتي تعد قلعة مصر الصناعية بمصنع متخصص في إنتاج الأجهزة الصحية وهو مصنع على أعلى مستوى بكل المقاييس العالمية التي يمكن أن تكون في هذه الصناعة، والمصنع يقوم بالتصنيع لكل الماركات العالمية، وهدفه التصدير لأوروبا وسيبدأ التصدير لأمريكا، حيث لمسنا أعلى مستوى لجودة العمل والأهم التصميمات العالمية التي أصبحت اليوم تفوق الذي نراه في الدول المتقدمة وهو ما يشعر بالفخر فهو قلعة صناعية كبيرة يتم تنفيذ به التصميمات العالمية على أعلى مستوى وبه أكثر من 2000 عامل وبها أكثر من 100 مهندس مصري.

وأشار إلى أن هذا المصنع لم يكن موجودًا منذ سنتين ولكن بالفكر الموجود الحالي المشجع على الصناعة هذا المصنع أصبح موجودًا وينتج على أعلى مستوى وجزء من إنتاجه يغطي السوق المحلي والجزء الأكبر يتم تصديره للخارج، مشيرًا إلى أن المكون المحلي الموجود في هذا المصنع يفوق 75%.