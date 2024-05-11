بـ 9 قطع فخارية.. سقوط متهمين بالتنقيب عن الآثار داخل مسكن في أسيوط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، 5 عمال بأسيوط، لقيامهم بالحفر داخل مسكن أحدهم بقصد التنقيب غير المشروع عن الآثار.

كان قسم شرطة أول أسيوط بمديرية أمن أسيوط، أفادت بقيام بعض الأشخاص بالحفر داخل عقار كائن بدائرة القسم بقصد التنقيب غير المشروع عن الآثار.

بالانتقال أمكن ضبط (5 عمال – مقيمين بدائرة القسم) حال قيامهم بالتنقيب عن الآثار داخل العقار المشار إليه وعثر بحوزتهم على (9 قطع فخارية "بقايا" - أدوات الحفر).

واعترفوا بقيامهم بالحفر والتنقيب غير المشروع عن الآثار بالعقار محل البلاغ، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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