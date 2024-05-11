الداخلية تلاحق مروجي الكيف بمحيط الأندية ومراكز الشباب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

وجهت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية عدة حملات أمنية مُكبرة؛ استهدفت ضبط مروجي المواد المخدرة بمحيط الأندية الرياضية ومراكز الشباب والمقاهي والأكشاك والحدائق العامة والمراسي النيلية على مستوى الجمهورية.

أسفرت جهود الحملات على مدار 3 أيام عن ضبط 56 قضية متنوعة، بإجمالي 67 متهمًا، بحوزتهم كمية من المخدرات وزنت 61 كيلو جرام.

كما تم ضبط (مبلغ مالي- 2 فرد خرطوش – طبنجة - عدد من الطلقات – 65 هاتف محمول- 8 سيارات - 4 دراجات نارية- 18 قطعة سلاح أبيض- 6 ميزان حساس)، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك انفاذاً لثوابت استراتيجية الوزارة في التصدي الحاسم وتوجيه الضربات الأمنية الاستباقية لمتجري المواد المخدرة لما تمثله من خطورة تُلقي بظلالها على المجتمع وحفاظاً على الشباب والنشء من الوقوع في براثن الإدمان.