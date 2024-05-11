مترو الأنفاق يكشف حقيقة حدوث حريق بقطار داخل محطة مارى جرجس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

نفي أحمد عبدالهادي بكير، المتحدث الرسمي للشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو، ما تردد بشأن حدوث حريق بقطار داخل محطة مارى جرجس بالخط الأول.

وأكد "بكير"، بحسب بيان، اليوم السبت، أن هذا الخبر عار تمامًا من الصحة، و ما حدث هو تصاعد أدخنة من أعلى قطار بمحطة مارى جرجس بالخط الأول نتيجة إلقاء مخلفات كيس بلاستيك و إحتراقه على سطح القطار.

وأوضح المتحدث الرسمي للشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو، أنه على الفور انتقلت فرق الطوارئ والصيانة المتواجدة بالمحطة وتم سحب القطار إلى السكة الإحتياطية بمحطة دار السلام؛ لإزالة باقى المخلفات دون حدوث أى ضرر أو تأثير على حركة القطارات، وتم و إخلاء الركاب؛ حفاظًا على سلامتهم وتحويل مسار القطار لدخوله ورش الصيانة.

وأهابت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو، بتحري الدقة عند نشر أية أخبار تتعلق بهذا المرفق الحيوي الهام الذي يخدم ملايين الركاب يوميًا.