مصدر طبي يكشف تفاصيل حالات مصابي "دهس تريلا المنيب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان يونس

أكد مصدر طبي من مستشفى البنك الأهلي، استقرار الحالة الصحية للمصابين في حادث دهس تريلا" دائري المنيب"

وأوضح المصدر- رفض ذكر أسمه - لمصراوي، اليوم السبت، أن غالبية الإصابات تنوعت ما بين جروح وكدمات بالجسد ومعظمهم خرج بعد تلقيه العلاج، فيما بقيت حالة واحدة تخضع للعلاج داخل غرفة الرعاية المركزة لسوء حالتها الصحية.

وأشار المصدر إلى أن 9 حالات من المصابين غادروا المستشفى بعد تماثلهم الشفاء وذلك عقب تلقيهم العلاج اللازم داخل غرف الطواريء.

وشهد الطريق الدائري في المنيب بالجيزة، صباح اليوم السبت، حادثا مروعا؛ إذ اصطدم ميكروباص مع سيارتي نقل وملاكي، ما أسفر عن وقوع ضحايا ما بين حالات وفاة ومصابين.

وأفاد مصدر أمني بأن الحادث أسفر عن مصرع 4 أشخاص، فيما أُصيب 10 آخرون، وانتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، لنقل الجثث لثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة، والمصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف، لنقل المصابين، كما دفعت قوات مرور القاهرة بونش لرفع آثار الحادث؛ لتسيير حركة مرور الطريق عقب توقفها بعد وقوع الحادث.