سائق يمزق جسد زوجته وطفلته ووالده بالجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

مزق سائق جسد زوجته وابنته ووالده بطعنات سكين داخل منزلهم بالجيزة، اليوم السبت.

تلقت مديرية أمن الجيزة إشارة من مستشفى بولاق الدكرور العام بوصول سيدة وطفلة وعجوز مصابين بعدة طعنات.

انتقلت قوة أمنية ترأسها المقدم محمد نجيب، رئيس مباحث بولاق الدكرور، وتبين إصابة سيدة في العقد الثالث من العمر بعدة طعنات وابنتها 11 سنة بطعنات وحماها بطعنة في اليد وحالتهم مستقرة.

دلت التحريات بقيادة اللواء هاني شعراوي، مدير المباحث الجنائية أن الزوج مضطرب نفسيًا يعمل سائقًا ويتوهم دائما أن زوجته ستتركه وتغادر منزل الزوجية، ويوم الواقعة كان نائما وفوجئت به زوجته يخرج مسرعا من الغرفة متجها إلى المطبخ وعاد حاملًا سكين مسددا لها عدة طعنات.

أضافت التحريات أن صرخات الابنة دفعت والدها لطعنها أيضا وعندما تعالت صرخاتهما صعد والده العجوز الذي يقطن في الطابق السفلي وحاول إنقاذ زوجة ابنه وحفيدته فأصابه أيضا بطعنة وتركهم غارقين في دمائهم وفر هاربا.

استغاث العجوز بالجيران ونقلوهم إلى المستشفى لتلقي العلاج. وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.