حلق رأسها وصورها عارية.. انتقام بشع من دليفري بحق زوجته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - صابر المحلاوي:

شهدت منطقة إمبابة جريمة بشعة ضحيتها سيدة أذاقها زوجها ألوان العذاب بسبب شكه في سلوكها؛ جردها من ملابسها وحلق شعر رأسها وحاجبيها وصورها عارية انتقاما منها.

تلقت الأجهزة الأمنية بالجيزة إخطارا من قسم شرطة إمبابة بتقديم سيدة بلاغا تتهم زوجها بتعذيبها، انتقلت قوات الأمن لفحص البلاغ وبيان ملابساته ومدى صحة اتهامات الزوجة.

كشفت التحريات بإشراف اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية أن عامل دليفري انتابه الشك في سلوك زوجته وتوهم إقامتها علاقات محرمة مع رجال آخرين، فتعدى عليها بالضرب ثم أجبرها على خلع ملابسها وحلق شعر رأسها بالكامل "زيرو" وحاجبيها ثم صورها مقطع فيديو عارية وبدون شعر للانتقام منها.

انتقلت قوة أمنية برئاسة المقدم محمد سعودي رئيس مباحث إمبابة وألقت القبض على الزوج المتهم.