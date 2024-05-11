فيكتوريا تُسجل أعلى منسوب في التاريخ.. وشراقي: مؤشرات إيجابية لإيراد نهر النيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

أعلن الدكتور عباس شراقي، أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، عن ارتفاع منسوب بحيرة فيكتوريا إلى أعلى مستوى له في التاريخ، مسجلاً 1136.86 مترًا فوق سطح البحر في 30 أبريل الماضي، متجاوزًا الرقم القياسي السابق المسجل في 2020.

وأوضح شراقي خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حضرة المواطن" على قناة "الحدث اليوم" أن هذا الارتفاع يُعد مؤشرًا إيجابيًا لاحتمالية ارتفاع منسوب المياه في الهضبة الإثيوبية خلال موسم الأمطار المقبل، ممّا قد يُؤدّي إلى زيادة إيراد مصر من نهر النيل.

وبيّن شراقي أنّ هذه الزيادة في إيراد النيل تُساهم في تقليل تأثير التخزين في سد النهضة على مصر، خاصةً مع وجود احتياطي مائي "جيد جدًا" في السد العالي.

وأرجع شراقي الفضل في هذا الاحتياطي المائي إلى الجهود المبذولة على مدار السنوات الماضية، والتي مكنت مصر من تأمين احتياجاتها المائية وحمايتها من أيّ تصرفات أحادية من قبل إثيوبيا، مثل التخزين بدون اتفاق أو بكميات غير متفق عليها.

وحرص شراقي على طمأنة المواطنين بأنّ الدولة المصرية تُوفّر كافة الاحتياجات المائية اللازمة، سواءً في الوقت الحالي أو خلال فترة التخزين في سد النهضة، مؤكّداً على أنّ "الحكومة تسعى بالتوازي للحفاظ على الحقوق المائية المصرية من خلال المساعي الدبلوماسية والسياسية".

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