شكرا لقرائتكم خبر عن تعليم القاهرة توضح حقيقة وجود أسئلة بامتحان اللغة الإنجليزية من الترم الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الدكتورة إيمان عبد الله مدير عام إدارة القاهرة الجديدة التعليمية تفاصيل وجود امتحان اللغة الإنجليزية لطلاب الصف الأول الإعدادى بمدرسة نهضة مصر من منهج الترم الأول، موضحة أن الأسئلة جميعها من منهج الفصل الدراسي الثاني وليس الأول ولكن هناك خطأ فى ديباجة ورقة الأسئلة فقط مكتوب الفصل الدراسي الأول بدل الثانى، مشددة على أن المادة أوشكت على الانتهاء من التصحيح ولا يوجد أى مشكلة فى مضمون الأسئلة.



وأشارت إلى أن الأسئلة جاءت من توجيه اللغات بمديرية القاهرة التعليمية.

وأعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، أنه يؤدى طلبة وطالبات الصف الرابع والخامس الابتدائي وما يعادله، الامتحانات في الفترة من الأربعاء 8 مايو حتى الإثنين 13 مايو، وامتحانات طلاب الصف السادس الابتدائي وما يعادله ستكون في الفترة من الأربعاء 8 مايو حتى الاثنين 13 مايو، وامتحانات الصف الأول الإعدادي العام والرياضي وما يعادله فى الفترة من الأربعاء 8 مايو حتى الثلاثاء 14 مايو ، وامتحانات الصف الثاني الإعدادي العام والرياضي وما يعادله الأربعاء 8 مايو حتى الثلاثاء 14 مايو، وامتحانات النقل الإعدادي المهني وما يعادله من الأربعاء 8 مايو حتى الثلاثاء 14 مايو ، وامتحانات النقل للتعليم الفنى من الأربعاء 2024 /5/8 حتى الثلاثاء 2024 /5/21 ، وامتحانات النقل للتعليم الثانوي العام من الأحد 2024 /5/12 إلى الخميس 2024 /5/23 ، وامتحانات الإعدادية العامة والرياضية والصم والمكفوفين والمهنية من الخميس 16 مايو حتى الأربعاء 22 مايو.