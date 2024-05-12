شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الدولة يغير موعد المقابلة الشخصية لوظيفة مندوب مساعد لطلاب جامعة دمياط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مجلس الدولة تغيير الموعد المقرر لإجراء المقابلات الشخصية لخريجي كلية الحقوق جامعة دمياط من دفعة 2023 المتقديم للحصول وظيفة مندوب مساعد، وسيكون الموعد هو يوم الخميس 16 مايو الجارى بدلا من الموعد المحدد سابقا الثلاثاء 14 مايو.

وتجرى المقابلات الشخصية لكل جامعة على حدة، وفقاً للجدول المعلن لكل جامعة، والذي يتمّ تبليغ كل مرشح للوظيفة برسالة نصية على هاتفه المحمول، وتشمل هذه المقابلات الذكور والإناث.

ويشترط فيمن يتقدم للتعيين في هذه الوظيفة توافر الشروط العامة المنصوص عليها قانونا، إضافة إلى ما يلي:

1- ألا يقل تقديره التراكمي عن جيد.

2- أن يجتاز بنجاح المقابلة الشخصية وكل الاختبارات التي تجرى له في هذا الشأن.

3- أن تتوافر فيه الأهلية والصلاحية والكفاءة المتطلبة للحصول على تلك الوظيفة القضائية وفقا لما تقدره اللجنة، وأن تثبت لياقته الطبية وفقًا للتحاليل والفحوص الطبية من الجهات الطبية المختصة التي تحددها الهيئة.