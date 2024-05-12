شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة البيئة: تسريع وتيرة العمل اللامركزى فى المحافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، على تعزيز التنسيق بين جهاز تنظيم إدارة المخلفات والفروع والعاملين فى ملف المخلفات من أجل تسريع وتيرة العمل بشكل لا مركزي.

واوضحت وزيرة البيئة خلال اجتماعها الأخير مع العاملين فى جهاز تنظيم إدارة المخلفات، من أجل تقييم الوضع الراهن لمنظومة المخلفات طبقا لأعمال الجهاز المنشأ بموجب القانون رقم 202 لسنة 2020، والخاص بتنظيم إدارة المخلفات والأعمال المنوط بها، على ضرورة تعزيز دور الجهاز في بناء القدرات في مجال إدارة المخلفات.

وأشارت الوزيرة إلى أنه تم التنسيق مع وزارة التنمية المحلية على عقد دورات تدريبية لمديري إدارات البيئة بالمحافظات لبناء القدرات في الموضوعات الخاصة بالمخلفات والقانون الخاص بها وملف تغير المناخ

جدير بالذكر أنه يتولى جهاز تنظيم إدارة المخلفات التابع لوزارة البيئة الدور التخطيطي والتنظيمي والرقابي في منظومة إدارة المخلفات، كما يهدف إلى تهيئة المناخ الداعم بالتعاون مع مختلف الشركاء على المستوى التشريعي والتنظيمي والاجرائي، وكذلك اشراك أصحاب المصلحة من القطاع الخاص والقطاع غير الرسمي والمجتمع المدني، بما يعزز فكر الاقتصاد الدوار الذي يقوم عليه قانون تنظيم إدارة المخلفات.