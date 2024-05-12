أول تعليق من لجنة سلامة الغذاء بشأن ضبط أكثر من مليون دجاجة فاسدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- داليا الظنيني:

علقت الدكتورة شيرين علي زكي، رئيس لجنة سلامة الغذاء والمتابعة الميدانية بالنقابة العامة للأطباء البيطريين، على ضبط أكثر من مليون دجاجة فاسدة.

رئيس لجنة سلامة الغذاء، في حوارها الإعلامية كريمة عوض ببرنامج "حديث القاهرة" المذاع على فضائية "القاهرة والناس" مساء اليوم السبت، "إن من حقنا كمواطنين نعرف ازاي دخلت هذه الكمية"،متسائلة :هل دخلت هذه الكمية صالحة وازاي قعدت سنة دون أن يتم بيعها في الأسواق في ظل ارتفاع أسعار الدواجن الحية ولجوء المواطنين إلى الدواجن المجمدة".

وتابعت "شوفنا النيابة أصدرت قرارا بضبط المستورد كونه المسؤول، وهذه البضاعة يتم تسريبها في أماكن عدة من ضمنها أن يتم فك تجميدها وإعادة وضعها في أكياس خاصة بمجازر مصرية".

واصلت "قد تتسرب هذه الدواجن إلى محلات الشاورما والتي لا أنصح بتناولها خلال فصل الصيف، وقد تتسبب بالإصابة بالسلامونيلا وهي ضارة بالصحة".

اقرأ أيضًا:

أول رد.. بيان مهم من يوسف زيدان على أنباء إغلاق مؤسسة تكوين

بعد ثبوت هلال ذي القعدة.. موعد عيد الأضحى المبارك 1445

فيديو و11 صورة لتجارب تشغيل أول قطار كهربائي سريع خاص بمصر