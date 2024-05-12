"الأوقاف" توضح أسباب منع التصوير داخل المساجد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- داليا الظنيني:

قال الدكتور هشام عبدالعزيز، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، إن قرار الوزارة بمنع تصوير داخل المساجد، جاء لحفظ حرمة وقدسية المسجد، وصون مشاعر أهالي المتوفى، وذلك بعد ملاحظة ظاهرة تفشي التصوير بشكل مبالغ فيه، خاصةً خلال مراسم الجنازات، دون مراعاة لحرمة المكان أو خصوصية الحاضرين.

وأوضح عبدالعزيز، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض في برنامج "حديث القاهرة" على فضائية القاهرة والناس، مساء السبت، أن الوزارة رصدت سلوكيات غير لائقة خلال مراسم الجنازات، مثل التصوير من زوايا غير مناسبة، واستخدام فلاشات الكاميرات بشكل مفرط، مما أثار حفيظة الكثيرين، وأضفى أجواءً من الضوضاء على بيئة يفترض أن تسودها الخشوع والوقار.

وأشار إلى أن قرار المنع لا يُعدّ اعتداءً على حرية أي شخص، بل هو إجراء ضروري لضمان احترام حرمة المسجد والحفاظ على خصوصية الموقف، مُؤكّداً حرص الوزارة على مراعاة مشاعر أهالي المتوفى، وخلق بيئة مناسبة للدعاء والتأمل خلال أداء صلاة الجنازة.

وشدد على أن قرار المنع يُطبّق على الجميع دون استثناء، وأن الوزارة تعمل على نشر الوعي بشأن ضرورة احترام حرمة المساجد، والالتزام بالآداب العامة خلال ممارسة الشعائر الدينية.

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