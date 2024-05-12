منها حبس سائق النقل.. 3 قرارات عاجلة من النيابة العامة بشأن حادث "دائري المنيب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

أمر المستشار مصطفى المتناوي المحامي العام الأول لنيابة حلوان الكلية، بحبس سائق السيارة النقل المتسبب في حادث الطريق الدائري 4 أيام على ذمة التحقيقات، التي باشرتها النيابة العامة، في الحادث الذي تسبب في وفاة ٤ أشخاص وإصابة 11 آخرين.

وأمرت النيابة بعرض المتهم على المعمل الكيماوي لإجراء تحليل المخدرات، وندب مهندس فني لفحص جميع السيارات وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

وعاين فريق من النيابة العامة، مسرح الحادث، ومناظرة السيارات، وسماع أقوال شهود الاثبات والمصابين.. وتواصل النيابة تحقيقاتها في الواقعة.