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الوطنية للصحافة تعلن موعد صرف مكافأة نهاية الخدمة للمحالين للمعاش -(تفاصيل)

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمرو صالح:

قال عبدالصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، إنه سيتم صرف مكافأة نهاية الخدمة للزملاء المحالين للمعاش بالمؤسسات الصحفية القومية حتى يوم 30 إبريل 2024، وذلك يوم غدًا الإثنين، مضيفا أنه سيتم تحويل المكافأة للزملاء على حساباتهم البريدية أو البنكية.

وأشار إلى أن تلك الإجراءات في إطار حرص الهيئة على مصلحة جميع العاملين بالمؤسسات الصحفية القومية و الزملاء المحالين للمعاش.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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