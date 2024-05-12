طقس اليوم الأحد.. الأرصاد تُحذر المواطنين: أمطار على هذه المناطق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد فتحي:

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الأحد، طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

كما توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود طقس مائل للبرودة ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وعن الظواهر الجوية، أكد الخبراء، أن هناك فرصة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، وتنشط رياح على أغلب الأنحاء تكون مثيرة للرمال والأتربة على جنوب البلاد على فترات متقطعة.

أما بالنسبة لحالة البحر المتوسط، تكون الرياح معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى 2.25 متر واتجاه الرياح شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين واتجاه الرياح شمالية غربية.