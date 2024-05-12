اليوم.. الاجتماع الأول للجان المؤتمر العام السادس للصحفيين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمرو صالح:

تعقد نقابة الصحفيين، اليوم الأحد، الاجتماع الأول للجان الثلاث "مستقبل صناعة الصحافة، اقتصاديات الصحافة، الحريات والتشريعات الصحفية"، للإعداد والتحضير للمؤتمر العام السادس للصحفيين.

وأوضح البيان، أنه من المقرر أن تعمل اللجان على وضع آليات عمل كل لجنة وجدول أعمالها واختيار الشخصيات المدعوة للمشاركة في مناقشاتها، وتحديد مقرر اللجنة ومنسق أعمالها لربط أعمالها بالمكتب التنفيذي والأمانة العامة التي ستقوم النقابة بتشكيلها خلال الأيام المقبلة.

‎وكان مجلس النقابة برئاسة خالد البلشي، نقيب الصحفيين، قد قرر تأجيل عقد المؤتمر العام السادس للصحفيين إلى شهر يونيو ليأتي متواكبًا مع الاحتفال بيوم الصحفي.

‎ويناقش المؤتمر أوضاع المهنة، ومستقبلها من خلال 3 محاور رئيسية: الأول يتعلق بالتحديات، التي تواجه الصحافة الورقية والإلكترونية ومستقبلها، والثانى يختص بالأوضاع الاقتصادية للصحافة والصحفيين، وكيفية الخروج من المأزق الحالى، والثالث يهتم بالتشريعات والحريات، وكيفية تطوير البيئة التشريعية بما يضمن تحرير الصحافة من كل القيود.

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