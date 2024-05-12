شكرا لقرائتكم خبر عن خدمة جديدة للركاب.. مواعيد قطارات المصيف للإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشغل الهيئة القومية لسكك حديد مصر، بمناسبة فصل الصيف، خدمة جديدة للركاب على خط الإسكندرية، حيث سيتم تشغيل قطاري 1130/1131 ثالثه مكيفة القاهرة / الإسكندرية والعكس.

وذلك اعتباراً من يوم 1 يونيو 2024 يتم تشغيل قطار 1131 ثالثة مكيفة القاهرة / الإسكندرية يقوم من القاهرة الساعة 7:00 صباحًا يصل الإسكندرية الساعة 9:55 صباحًا كالجدول المرفق ويستمر تشغيله من القاهرة يومياً يتكون القطار من جرار + عربة قوي + 8 عربات ثالثة مكيفة.

واعتباراً من يوم 1 يونيو 2023 يتم تشغيل قطار 1130 ثالثه مكيفه الإسكندرية / القاهرة يقوم من الأسكندرية الساعة 7:30 مساءا يصل القاهرة الساعة 10:15 مساء ويستمر تشغيله من الإسكندرية يومياً.