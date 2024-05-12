شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يتفقد مسجد السيدة زينب بعد تطويره.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، برفقة سلطان البهرة، مسجد السيدة زينب بعد تطويره، حيث شارك الرئيس السيسي صباح اليوم فى افتتاح المسجد بعد انتهاء أعمال التطوير.

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الله سبحانه وتعالي أكرم مصر بأن يكون آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام عندما يبحثون عن أمان وعن مكان يستقرون فيه ويكون فيه حماية كانت الواجهة مصر، متابعا: "وجدوا في مصر الأمن والأمان المنشود.. وده من فضل ربنا عليها.. نحن اليوم في مقام السيدة زينب حفيدة النبي وده من فضل ربنا والحمد لله.

وأضاف الرئيس السيسي خلال كلمته في افتتاح مسجد السيدة زينب بعد تطويره: "بأشكرك وبأبقي سعيد لما استقبل جلالة السلطان والوفد المرافق له.. وكل مرة تشرفونا أكون سعيد باللقاء.. وأشكركم.. كل الدعم لإنجاح أي مشروعات أخري في هذا المجال.. شكرا جزيلا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته".