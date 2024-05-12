فيديو جوي و15 صورة من أعمال تشغيل مترو جامعة القاهرة قبل افتتاحه الأربعاء المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

تواصل وزارة النقل ممثلة في الهيئة القومية للأنفاق، أعمال التشغيل التجريبي للجزء الأخير من المرحلة الثالثة والأخيرة من الخط الثالث لمترو الأنفاق، وذلك قبل التشغيل الرسمي لهذه المحطات اعتبارا من يوم الأربعاء المقبل 15 مايو 2024.

ونشرت الهيئة القومية للأنفاق، مقطع فيديو من داخل محطة جامعة القاهرة حيث تجرى تجارب التشغيل اليومية للجزء الثالث من المرحلة الثالثة بالخط الثالث "3C" بدون ركاب.

وتضم هذه المرحلة 5 محطات هي: التوفيقية، ووادي النيل، وجامعة الدول، وبولاق الدكرور، وجامعة القاهرة.

وكان أعلن الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، بدء التشغيل التجريبي بالركاب للجزء الثالث من المرحلة الثالثة من الخط الثالث اعتبارًا من صباح يوم الأربعاء الموافق 15 مايو 2024.

ويبلغ طول هذه المرحلة 7.1 كم وتمتد من محطة التوفيقية حتى جامعة القاهرة مرورًا بشارع وادي النيل وجامعة الدول العربية وبولاق الدكرور والذي يشمل 5 محطـات 3 محطات نفقية هي (التوفيقية ووادي النيل وجامعة الدول) ومحطة سطحية وهي بولاق الدكرور ومحطة علوية وهي جامعة القاهرة.

ويأتي ذلك بعد الانتهاء بنجاح من فترة التشغيل التجريبي بدون ركاب لهذا الجزء والتي اشتملت على اختبار جميع الأنظمة به مثل (الإنارة - التكييف - التهوية - مكافحة الحريق) للتأكد من صلاحيتها وتحقيق التكامل التام بينها وتسيير القطارات لعمل الاختبارات الديناميكية لها للتأكد من سلامة وأمان جميع مكونات المشروع.