مدبولي: نركز على توفير العملة الأجنبية للاقتصاد ومواجهة الصدمات الخارجية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن حكومته تعمل مع البنك الدولي والاتحاد الأوروبي، وتركز على الحفاظ على مرونة الاقتصاد المصري وتكيفه ضد الصدمات العالمية والخارجية.

وأضاف "مدبولي"، خلال الجلسة الإفتتاحية لمؤتمر "يوم مؤسسة التمويل الدولية"، أنه يتم العمل على رفع مستوى إسهام القطاع الخاص في الاقتصاد ككل وتغيير الاقتصاد المصري إلى اقتصاد أخضر بأهداف مُحددة.

وأوضح رئيس مجلس الوزراء: هذه هي أهداف التي نحاول إنجازها مع برنامج بمليار ونصف المليار دولار، وبالنسبة لدعم الاتحاد الأوروبي، سنحصل على 5 مليار دولار في 2027.

وتابع: من المهم أن نتمكن من توفير موارد العملة الأجنبية للاقتصاد المصري؛ حتى نؤكد على هذه المسيرة رغم التحديات التي نراها أمامنا، وأيضًا الصدمات الخارجية التي نواجهها، وأن نتأكد أن الاقتصاد يسير بشكل مستقر ومستدام بالمساهمة مع القطاع الخاص.

اقرأ أيضًا:

توقف إصدار تأشيرات العمرة وانتهاء الموسم.. ومسؤول يكشف الأسباب

أولى الرحلات الشهر القادم.. ننشر أبرز ضوابط الحج السياحي لهذا العام

"السياحة" تكشف آخر موعد لإنهاء جميع إجراءات حج 2024.. وتحذر الشركات