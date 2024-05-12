شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التعليم: تدرج أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2024 من حيث الصعوبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طمأنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى طلاب الثانوية العامة، موضحة أن الأسئلة ستكون متزنة وبعيدة عن التعقيدات ومتدرجة من حيث الصعوبة بحيث تفرز مستوى الطلاب، مشددة على أن كل امتحان يتضمن جزئيات سهلة وبسيطة بالإضافة إلى أسئلة متوسطة تحتاج إلى تفكير ومجموعة من الأسئلة للطالب المتفوق بحيث تحدد مستوى الطلاب بشكل عام مقارنة بزملائه على مستوى الجمهورية.

وتبدأ امتحانات الثانوية العامة 2024، بالمواد غير المضافة للمجموع يومى 10 و12 يونيو المقبل، ثم يحصل الطلاب على إجازة بسبب عيد الأضحى من يوم 13 يونيو حتى 21 من نفس الشهر، على أن تنطلق امتحانات المواد الدراسية الأساسية 22 يونيو وتستمر حتى 20 يوليو 2024.

ويؤدى الطلاب يوم السبت 22 يونيو امتحان مادة اللغة العربية والثلاثاء 25 يونيو اللغة الأجنبية الثانية والسبت 29 يونيو الفيزياء للشعبة العلمية والتاريخ للشعبة الأدبية والثلاثاء 2 يوليو 2024 مادة اللغة الأجنبية الأولى، والسبت 6 يوليو الكيمياء والجغرافيا والأربعاء 10 يوليو الجيولوجيا والعلوم البيئية لشعبة علمى علوم والجبر والهندسة الفراغية لشعبة علمى رياضة وعلم النفس والاجتماع للشعبة الأدبية، والسبت 13 يوليو التفاضل والتكامل لشعبة علمى رياضة والأربعاء 17 يوليو 2024 الاحياء لشعبة علمى علوم والاستاتيكا لشعبة علمى رياضة والفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية والسبت 20 يوليو 2024 الديناميكا لشعبة علمى رياضة.