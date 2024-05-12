شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح اليوم الثقافي الياباني بألسن عين شمس بحضور السفير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - افتتحت الدكتورة سلوى رشاد، عميد كلية الألسن بجامعة عين شمس والمشرفة على قسم اللغة اليابانية، فعاليات اليوم الثقافي الياباني، بحضور سفير اليابان فى مصر أوكا هيروشي وحرمه، وأنوديرا كينتو، نائب مديرة مكتب مؤسسة اليابان بالقاهرة، ووفد من السفارة اليابانية ومؤسسة اليابان بالقاهرة، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، والطلاب بقسم اللغة اليابانية.

وأكدت عميدة الكلية خلال كلمتها، أنه بحلول سبتمبر القادم يمر 24 عام على إنشاء قسم اللغة اليابانية بكلية الألسن جامعة عين شمس، مشيرة إلى أن اليوم الثقافي الياباني أحد التقاليد الثابتة والعلامات المميزة لقسم اللغة اليابانية بالكلية منذ البدء في إقامة اول احتفالية باليوم الثقافي الياباني بالقسم سنة 2012، حيث يلعب اليوم الثقافي الياباني دور مهم في رفع درجة الوعي عند طلاب القسم.

وعبرت د. سلوى رشاد عن ترحيب كلية الألسن وقسم اللغة اليابانية بحضور سفير اليابان بالقاهرة هذه الاحتفالية المهمة، لما تحمله هذه الزيارة من رسالة مهمة تعبر عن مدى دعم واهتمام سفارة اليابان بتعليم اللغة اليابانية والتعريف بثقافة اليابان في مصر، مع الأخذ في الاعتبار العلاقات القوية التي تربط مصر واليابان في شتى المجالات، والتي وصلت إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية بعد زيارة معالي رئيس وزراء اليابان السيد كيشيدا فوميو إلى مصر العام الماضي.

كما توجهت بالشكر والتقدير لسفارة اليابان بالقاهرة وكذلك لمؤسسة اليابان بالقاهرة لما يقدمانه من دعم كبير لقسم اللغة اليابانية منذ إنشاء القسم بما في ذلك الدعم بالأدوات التعليمية والكتب العلمية والتعليمة باللغة اليابانية، وغير ذلك من المنح الدراسية لطلاب وخريجي القسم.

وألقى سفير اليابان كلمة باللغة اليابانية قام بترجمتها طلاب الفرقة الرابعة بالقسم أكد خلالها على خالص شكرة على دعوته لـحضور اليوم الثقافي الياباني، لافتا إلي أنه منذ وصوله إلى مصر منذ قرابة عامين ونصف، أنبهر بعلاقات الصداقة طويلة الأمد التي تجاوزت مئة عام بين اليابان ومصر، فمنذ حوالي 160عام، وقبل تطور اليابان، زار وفد ياباني مصر، مما كان له عظيم الأثر في العلاقات بين البلدين.

وأضاف أنه في عام 1922، كانت اليابان أول دولة آسيوية تعترف باستقلال مصر، وأشار إلى الزيارة التي قام بها رئيس الوزراء الياباني السيد كيشيدا فوميو إلى مصر العام الماضي، والتي تم الاتفاق خلالها مع الرئيس السيسي على تطوير العلاقات بين البلدين ورفعها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، مما يجعل العلاقات بين اليابان ومصر اليوم تصل إلى علاقات تعاون قوية في مجالات متعددة مثل السياسة والاقتصاد والثقافة والتعليم.