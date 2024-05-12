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مصرع سيدة حامل وطفلتها سقطا في ترعة بأطفيح

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة ملابسات انقلاب موتوسيكل في ترعة بأطفيح ما أسفر عن مصرع سيدة حامل وطفلتها ونجاة الزوج.

تلقى اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الجيزة، إخطارًا بوقوع حادث وسقوط متوفين،

تبين بالفحص سقوط موتوسيكل يستقله أسرة كاملة في ترعة عرب الأشرفية، وأنها أثناء قيادة الزوج على الطريق اختلت عجلة القيادة بيده وسقط برفقة زوجته الحامل وطفلته ما أدى لوفاتهما ونجاته.

كشف الفحص وفاتهما نتيجة إسفكسيا الخنق، وصرحت النيابة بدفنهما.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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