مدبولي: الاتحاد الأوروبي سيدعمنا بـ 5 مليار دولار حتى 2027

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة تعمل مع البنك الدولي والاتحاد الأوروبي وتهدف إلى الحفاظ على مرونة الاقتصاد المصري وتكيفه ضد الصدمات العالمية والخارجية.

وأضاف "مدبولي"، خلال كلمته في الجلسة الإفتتاحية لمؤتمر "يوم مؤسسة التمويل الدولية"، أن الحكومة تعمل على رفع مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري ككل، بالإضافة إلى تغيير الاقتصاد المصري إلى اقتصاد أخضر بأهداف مُحددة.

وأوضح رئيس مجلس الوزراء، أن هذه هي الثلاثة أهداف التي تحاول الحكومة إنجازها مع برنامج بمليار ونصف المليار دولار، وبالنسبة للاتحاد الأوروبي في الدعم المالي فسنحصل على 5 مليار دولار حتى 2027.

وأكد رئيس الحكومة، أن القطاع الخاص يُعد أحد أعمدة النمو والتطور، ومكن الدولة من مواجهة عواقب التحديات.

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