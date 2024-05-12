مجلس الشيوخ يعلن خلو مقعد النائب الراحل عبد الخالق عبياد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي

أعلن مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلو مقعد النائب الراحل عبد الخالق عياد، بعد تلقي إخطار من وزارة الداخلية بحالة الوفاة.

وأخطر المجلس، الهيئة الوطنية للانتخابات، بخلو المقعد، تمهيدا لاتخاذ اللازم في شأن تصعيد البديل، لا سيما وأنه من النواب المنتخبين بالقائمة.

من جانبه وقف مجلس الشيوخ، دقيقة حداد على روح النائب الراحل عبد الخالق عياد.

وقال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق: بقلوب مؤمنة بقضاء الله تعالى وقدره، ننعى الزميل العزيز المرحوم عبد الخالق عياد رئيس لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ والذى انتقل إلى جوار ربه بعد تاريخ طويل حافل بالإنجازات والعطاء.

وأكد أن المهندس عبد الخالق عياد، عمل في وزارة البترول والعديد من الشركات المصرية والعربية والأمريكية منذ تخرجه، حيث تدرج في العديد من المناصب حتى شغل الفقيد منصب الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للبترول خلال الفترة من عام ١٩٩٥ إلى عام ٢٠٠٠.

وأشار إلى أنه انتخب عضواً بمجلس الشيوخ للفصل التشريعى الحالي وتولى رئاسة لجنة الطاقـــة والبيـئــة والـقــوى العامـلــة حتى وفاته، مختتما: رحم الله الفقيد العزيز، صاحب السيرة العطرة، والذكرى الطيبة، وإنا لله وإنا إليه راجعون.