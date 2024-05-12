214 مليار جنيه.. التفاصيل الكاملة لمناقشة موازنة التعليم قبل الجامعي بالبرلمان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

قدَّمَ اللواء أحمد نبيل، رئيس الإدارة المركزية للشؤون المالية والإدارية بوزارة التربية والتعليم، استعراضًا لمشروع الموازنة للتعليم قبل الجامعي للسنة المالية الجديدة 2024/2025، موضحًا أن المقدر للتعليم قبل الجامعي 214 مليار جنيه، مقابل 160 مليار جنيه، بزيادة 54 مليار جنيه.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، برئاسة الدكتور سامي هاشم، اليوم الأحد، لمناقشة مشروعَي قانونَين بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024- 2025، في ما يخص ديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والمديريات التعليمية.

وحرص رئيس الإدارية المركزية للشؤون المالية بوزارة التربية والتعليم على إيضاح المخصص لديوان عام وزارة التربية والتعليم في السنة المالية الجديدة 21 مليار جنيه، ولمديريات التربية والتعليم 103 مليارات جنيه، بالإضافة إلى 25.5 مليار جنيه لهيئة الأبنية التعليمية، و2.5 مليار لصندوق دعم المشروعات التعليمية.

وكشف نبيل عن أن طباعة الكتب المدرسية تكلفتها عالية جدًّا على الوزارة؛ حيث كان المخصص لها عام 2022/2023 مبلغ 2 مليار و850 مليون جنيه، وتم التعزيز وأصبح الإجمالي 5 مليارات جنيه، وكان العجز 1.5 مليار جنيه، وكان المخصص في العام المالي الحالي 2023- 2024 مبلغ 4 مليارات جنيه، وأصبح المبلغ 6.9 مليار جنيه المعتمد الإجمالي؛ لكن التكلفة الفعلية 11 مليار جنيه، وهناك عجز 4.5 مليار جنيه.

وتابع رئيس الإدارية المركزية للشؤون المالية بوزارة التربية والتعليم: في السنة الجديدة المخصص لطباعة الكتب 4.5 مليار جنيه، وهذه السنة عملنا مناقصة للكتب، وجبنا أسعار أقل من السنة الماضية بنحو 40%، وبالتالي التكلفة المتوقعة أصبحت في حدود 7 مليارات جنيه بدلًا من التكلفة التي كانت متوقعة بمبلغ 13 مليارًا؛ ولكن خفضناها إلى 7 مليارات تكلفة فعلية.

وأوضح نبيل أن المخصص لشراء التابلت 7.7 مليار جنيه، وطالب بزيادته؛ حيث إن التكلفة المتوقعة 8.5 مليار جنيه، متابعًا: طلبنا مبلغ 4.5 مليار جنيه لتطبيق الجدارات في المدارس الفنية؛ ولكن تم اعتماد 450 مليون جنيه فقط.