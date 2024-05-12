قرار من النقض في طعن زوج أميرة شنب على حبسه 6 أشهر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق سمير:

حجزت محكمة النقض، اليوم الأحد، الحُكم في طعن زوج الإعلامية أميرة شنب على حكم حبسه 6 أشهر في واقعة عقر كلبه لجاره محمد محب الماوي ما تسبب في وفاته لجلسة 26 مايو المقبل.

كانت محكمة جنح مستأنف 6 أكتوبر، بتخفيف عقوبة حبس زوج الإعلامية أميرة شنب، إلى الحبس 6 أشهر بدلًا من 3 سنوات، في قضية اتهامه بالتسبب عن طريق الإهمال في وفاة محمد محب الماوى، جارهما، بعد نحو شهرين من دخوله العناية المركزة إثر مضاعفات ناتجة عن عقره من كلب المتهم.

ونالت القضية اهتمام الرأي العام، بعد نشر زوجة المجني عليه تفاصيل الواقعة وأكدت هجوم كلب البيتبول الخاص بزوج المذيعة أميرة شنب على زوجها.

وعاقبت محكمة- أول درجة- سابقًا، زوج "شنب" بالحبس 3 سنوات، وعاقبت مديرة منزلهما بالحبس عامين.

وفى 11 إبريل من العام الماضى، توفى محمد محب ماوى، جراء إصابته بجرح تهتكى في الساعد والكوع الأيمن وقطع بالأوتار، وفشلت كل محاولات التدخل الجراحى في إسعافه، جراء عقره بالكلب.