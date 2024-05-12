بعد ثبوت تعاطيه المخدرات.. عقوبات قد تواجه عصام صاصا في واقعة الدهس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - صابر المحلاوي:

تواصل نيابة العمرانية تحقيقاتها في حادث دهس مطرب المهرجانات عصام صاصا لشاب أعلى الطريق الدائري بمنطقة الطالبية.

وطالب علي فايز محامي أسرة الضحية أحمد مفتاح باستخراج المخالفات المصورة في يوم الحادث من خلال رادار وزارة الداخلية وليس كاميرات المراقبة الخاصة بالأهالي ومطلة على الدائري، لأنها قد تتعرض للتلاعب أو طمس الأدلة.

وقال "فايز" لـ"الخليج 365" إن عصام صاصا سيواجه جنحة القتل الخطأ المقترن بخطأ جسيم وهو تعاطي المخدرات وطبقا للمادة 238 يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن عام وتصل إلى خمس سنوات.

وأضاف أن العقوبة الثانية؛ جنحة قيادة مركبة تحت تأثير المخدر أما العقوبة الأشد تتمثل في تعاطي المخدرات التي تعتبر جناية

تصل عقوبتها لـ 7 سنوات.

وثبت من تقرير الطب الشرعي الخاص بمطرب المهرجانات عصام صاصا، ثبوت تعاطيه المواد المخدرة، والذي تسلمته جهات التحقيق بعد أخذ عينة من دمائه لتحليلها.

وأمرت نيابة العمرانية بضبط وإحضار مطرب المهرجانات عصام صاصا عقب إخلاء سبيله بكفالة 30 ألف جنيه في اتهامه بدهس شاب أعلى الطريق الدائري بالطالبية.