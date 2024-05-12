بالفيديو.. المفتي للحجاج: انشغلوا بالعبادة وابعدوا عن التصوير والبث المباشر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، إن هناك دعاء مستحب أثناء الطواف، أخبرنا به سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، خاصة بين الركن اليماني والحجر الأسود، يقول: "اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار".

وأوضح مفتى الديار المصرية، خلال حلقة برنامج "مع المفتي"، المذاع على فضائية "الناس"، اليوم الأحد: "فى ناس كثيرة لا تحفظ أدعية، له أن يذكر ربه سبحانه وتعالى، فالذكر والدعاء عبادة، بل إن الدعاء مخ العبادة كما أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم".

وتابع: "كل ما تقوله عباده لله أثناء الطواف، لا تنشغل بالكلام بمع جارك، ولا تنشغل بالتصوير وأو بالبث المباشر، أنت الله فى عبادة، صلى ركعتى الطواف نجده فى صحن الطواف وبين الناس فيؤذى نفسه ويؤذى الناس".

وأضاف: "بعد الطواف والصلاة ندعو الله، وننظر إلى الكعبة فالنظر إليها عبادة".