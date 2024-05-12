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حالة الطقس غدًا.. "الأرصاد": أمطار ورياح واضطراب الملاحة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة غدًا الإثنين 13 مايو 2024، والأحوال الجوية المتوقعة.

وقالت "الأرصاد"، بحسب بيان صادر عنها، اليوم الأحد، إنه يسود حالة الطقس غدًا، طقس حار نهارًا على أغلب الأنحاء، معتدل على السواحل الشمالية، مائل للبرودة ليلًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء والصعيد.

وأضافت "الهيئة"، أن حالة الطقس غدًا الإثنين، تشهد فرص أمطار خفيفة، على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وشمال الوجه البحري، على فترات متقطعة.

وأوضحت أن طقس غدًا الإثنين، يشهد نشاط رياح، على أغلب الأنحاء، تكون مثيرة للرمال والأتربة، على مناطق من جنوب البلاد وسيناء، على فترات متقطعة.

وأشارت "الأرصاد"، إلى تأثر حالة الطقس غدًا باضطراب الملاحة البحرية، على الشواطئ الشرقية للبحر المتوسط، وسرعة الرياح تكون من 40 إلى 50 كم/س.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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