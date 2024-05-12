حدد الوقت.. عبدالله رشدي يعلن استعداده لمناظرة إسلام بحيري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

أعلن الداعية الإسلامي عبدالله رشدي، قبول دعوة إسلام بحيري للمناظرة من خلال برنامج الحكاية الذي يقدمه الإعلامي عمر أديب.

وقال رشدي، في بوست عبر صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك"، "طرح أمسِ عمرو أديب اسمي لإجراء حوار بيني وبين تكوين، وقد أبدى إسلام بحيري استعدادَه، وأنا أيضاً مُستَعِدٌّ متى حُدِّدَ الوقتُ لذلك إن شاء الله في ضيافة عمرو في برنامجه".

أجاب إسلام بحيري الباحث والمفكر وأحد الأعضاء المؤسسين لـ"تكوين"، على سؤال الإعلامي عمرو أديب حول "من يثق الناس به أكثر، الكاتب إبراهيم عيسى أم الداعية محمد حسان؟"،

أوضح بحيري خلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية"، عبر فضائية "mbc مصر"، مساء أمس السبت، أن "تكوين" ليست في سباق أو تنافس مع شيوخ السلفية أو علماء المؤسسة الدينية، بل تشارك في حلبة الأفكار مع جميع من يرغب في الحوار حول أفكار تسمع وتناقش.