أخبار مصر

أمين الفتوى: التوسل بالنبي فى الدعاء مُستحب -(فيديو)

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - أجاب الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال متصلة حول: "حكم التوسل بسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء؟".

وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على فضائية "الناس"، اليوم الأحد: "لا مانع بالتوسل بسيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فى الدعاء وكثير من الفقهاء والعلماء، من تحدثوا فى هذه الأمور باستفتضة كبيرة وحثوا على التوسل بالنبي".

وتابع: "الفقهاء حثوا على أن نقدم ونختم الدعاء بالصلاة على سيدنا رسول الله، لأنها الدعاء المقبول دائما، لأن الصلاة على النبي مقوبولة، فإذا قبل الله أول الدعاء وأخره، قبل الله الدعاء الذى أوسطهما".

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا