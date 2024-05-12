برلمانية: مصر الداعم الأول والرئيسى للشعب الفلسطينى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

قالت النائبة أمل سلامة؛ عضو لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب؛ أن مصر بموقفها الثابت وجهودها المتواصلة، ستظل الداعم الأول والرئيسى للشعب الفلسطينى؛ وحقهم في الحياة الكريمة واعلان دولتهم المستقلة على حدود الرابع من يونيو؛ ومن خلال هذا الدعم، تظهر مصر التزامها بالعدالة والسلام في المنطقة.

وأضافت أن القضية الفلسطينية واحدة من أكثر القضايا إلحاحا وأهمية فى السياسة الخارجية المصرية؛ فمصر بتاريخها الطويل وموقعها الاستراتيجي، تقف كحجر زاوية في الجهود الرامية لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

وأوضحت البرلمانية، أن الدور الدبلوماسى الفعال يعد أحد أهم جوانب دعم مصر للشعب الفلسطيني؛ فقد استضافت القاهرة محادثات سلام عديدة وعملت كوسيط نزيه يسعى لتقريب وجهات النظر وتخفيف حدة التوترات.

وأشارت الى أن مصر لم و لن تتوانى عن تقديم الدعم الإنساني والمادي للشعب الفلسطيني، خاصة في أوقات الأزمات؛ فقد كانت القاهرة دائما سريعة في فتح معبر رفح لإدخال المساعدات الانسانية واستقبال الجرحى وعلاجهم فى المستشفيات المصرية؛ فضلا عن مشاركة الأردن والامارات فى الاسقاط الجو للمساعدات الغذائية والأدوية.

وأكدت النائبة أمل سلامة أن مصر تتابع عن كثب تطورات الأوضاع فى رفح الفلسطينية؛ والعدوان الاسرائيلى على الشعب الفلسطينى؛ حيث تبذل مصر جهودا حثيثة دون المزيد من التصعيد.

وطالبت النائبة أمل سلامة الدولة الكبرى والمجتمع الدولى بضرورة التدخل لمنع العدوان الاسرائيلى على الشعب الفلسطينى؛ حفاظا على أرواح الفلسطينيين؛ وعدم تعرضهم للتهجير القسرى.