الإمام الأكبر ينعي السفيرة سلامة شاكر مساعد وزير الخارجية الأسبق



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

نعى فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر، السفيرة سلامة شاكر، مساعد وزير الخارجية وسفير مصر في كندا سابقًا، والتي وافتها المنية، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته وعظيم غفرانه.

وذكر فضيلة الإمام الأكبر للراحلة عطاؤها المثمر في العمل الدبلوماسي، معربًا عن تقديره لما قدمته من دعم محمود لرسالة الأزهر الشريف داخل الولايات المتحدة أثناء فترة عملها، فضلًا عن تيسير مهام علماء الأزهر ومبعوثيه خلال زياراتهم الخارجية التي نعموا فيها بالدبلوماسية الراقية، متقدمًا بخالص التعازي والمواساة لأسرة الفقيدة وذويها، داعيًا الله تعالى أن يلهمهم الصبر والسلوان.