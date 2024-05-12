صبحي يستعرض أمام "الشيوخ" استراتيجة تطوير مراكز الشباب



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، اهتمام الوزارة بمراكز الشباب باستراتيجية جديدة منذ عام 2018، مشيرًا إلى اقترابه شخصيًا من ذلك الملف خلال مسيرته الرياضية قبل توليه الوزارة.

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس المجلس، للرد على كلمات النواب فى طلب المناقشة المقدم من النائب زين الإطناوى، بشأن سياسة الحكومة، بشأن خطط التوسع في مراكز التنمية الشبابية وبما يضمن تكاملها مع الهيئات الشبابية الأخرى.

وأضاف "صبحي"،: منذ عام 2018، لو أطول أن يكون اسمى وزير مراكز الشباب، فسوف أفعل، متابعًا: "شفنا الاستغلال السلبي لمراكز الشباب في فترة سابقة وبالتالي كان لازم تحليل لذلك الموضوع لاسيما في ظل بناء دولة حديثة حيث تم وضع رؤية جديدة لمراكز الشباب".

وتابع: "قمنا بإعادة هيكلة مراكز الشباب بشكل شمولي كما قمنا بهيكلة في تنمية النشئ، واستعنا بمصطلح الطلائع نظرًا لاتفاقه مع المرحلة الحالية، لتوفير البيئة والظروف الملائمة للنمو المتكامل، وخلق الإنسان المتكامل علميا ونفسيا واجتماعيا"، مضيفًا: "غيرنا طريقة التفكير لمراكز الشباب وإن كان تطويرها لم يكن بالسرعة الكافية لمتطلبات العصر".

وأوضح: "استلهمنا تجربة الخارج في مراكز الشباب لتقدم خدمات مختلفة للمجتمع، بالإضافة إلى وضع محددات لتعديل قانون الهيئات الشبابية وأنشأنا إدارة تمكين الشباب".

وتابع: "زادت الاستثمارات الرياضية فى السنوات الأخيرة إلى نحو 7 مليارات جنيه".