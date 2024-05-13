معاقبة 6 متهمين بالإعدام في واقعة مقتل شخص وإصابة آخرين بعد ترويعهم ببولاق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

قضت محكمة جنوب الجيزة، اليوم الأحد، بمعاقبة 6 متهمين بالإعدام شنقا في واقعة قتل شخص والشروع في قتل آخرين بعد ترويعهم بمنطقة بولاق الدكرور.

تعود تفاصيل الواقعة في القضية رقم 10099 لسنة 2022 جنايات بولاق الدكرور، إلى أن المتهمين من الأول حتى السادس وآخرين مجهولين استعرضوا القوة ولوحوا بالعنف واستخدموهم ضد المجني عليهم "تامر ك"، "كمال ع"، "محمد ح" والقاطنين بمكان الواقعة بقصد ترويعهم وتخويفهم بإلحاق أذى مادي بهم وكان من شأن ذلك الفعل القاء الرعب في أنفسهم وتكدير أمنهم وتعريض حياتهم وسلامتهم للخطر، وأحرزوا أسلحة نارية وبيضاء ومفرقعات.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين قتلوا المجني عليه "تامر. ك"، عمدا مع سبق الإصرار بأن عقدوا العزم وبيتوا النية على قتله على إثر خلاف استمر بينهم، وفي سبيل الوصول لغاياتهم أعدوا أسلحة نارية بيضاء ومفرقعات وتوجهوا إلى مكان الواقعة حيثما أيقنوا وجوده به، وما أن ظفروا به حتى أطلقوا صوبه وابلًا من الأعيرة النارية قاصدين إزهاق روحه فأحدثوا ما قد أحل به من إصابات التي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.

وأضاف أمر الإحالة أنهم شرعوا في قتل المجني عليه "كمال.ع"، عمدًا، وما أن ظفروا به حتى أطلقوا صوبه عيارًا ناريًا فأحدثوا إصابته قاصدين إزهاق روحه، إلا أنه قد أوقف أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو مداركة المجني عليه بالعلاج.

واستكمل أمر الإحالة بأن المتهمين شرعوا في قتل المجني عليه "محمد.ح"، عمدًا على إثر خلف سابق استمر فيما بينه، وما أن ظفروا به حتى أطلقوا صوبه عيارًا ناريًا فأحدثوا إصابته قاصدين إزهاق روحه، إلا أنه لسبب لا دخل لإرادتهم فيه تمت مداركة المجني عليه بالعلاج اللازم.

واختتم أمر الإحالة بأن المتهمين حازوا وأحرزوا بغير ترخيص سلاحين ناریين غیر مششخنين، بندقيتان خرطوش وحازوا وأحرزوا بغير ترخيص سلاحًا ناريًا مششخنًا مسدس.