رئيس هيئة الاستشعار: حاضنة الهيئة تستهدف دعم الأفكار والشركات الناشئة

محمد اسماعيل - القاهرة - (أ ش أ):

نظمت هيئة الاستشعار من البعد وعلوم الفضاء، فاعليات يوم العرض النهائي للشركات الناشئة (Demo Day) المتقدمة بدورة الاحتضان الثانية للحاضنة، وذلك تحت إشراف الدكتور إسلام أبوالمجد رئيس الهيئة ،والدكتورة جينا الفقي القائم بأعمال رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.

وأشار الدكتور إسلام أبوالمجد رئيس الهيئة إلى أن الحاضنة تهدف إلى دعم الأفكار والشركات الناشئة والمبتكرة في مجالات الاستشعار من البُعد وعلوم الفضاء وتقديم الدعم لذوي الأفكار الإبداعية ومساعدتهم على الوصول بهذه الأفكار إلى شركات ناشئة تعمل على توطين تكنولوجيا الاستشعار ودعم استراتيجية الدولة لتحقيق رؤية مصر 2030.

وأوضح أن تطبيق تكنولوجيا الاستشعار من البعد يُمثل أهمية كبيرة في معظم المشروعات القومية، ويساهم بشكل فاعل في تحقيق أهداف التنمية المُستدامة.

من جانبها، قالت الدكتورة غادة خضري مدير حاضنة الاستشعار من البعد إن الحاضنة قدمت معسكرا تدريبيا متميزا للأفكار المتقدمة لتأهيلهم لسوق العمل، وتعمل على توفير البيئة المناسبة والدعم المالي والفني من خلال مجموعة من الخبراء وتشبيك الشركات المحتضنة بمستثمرين محتملين في مجال عمل الحاضنة، لزيادة وتعزيز الدعم المُقدم لهذه الشركات وزيادة قدرتها الإنتاجية والتنافسية.

شهد الفاعليات الدكتور عبدالله جاد الأستاذ بالهيئة، والدكتور أشرف حلمي رئيس شعبة تحليل البيانات بالهيئة، والدكتورة ياسمين سمير المدير التنفيذي للبرنامج القومي للحاضنات التكنولوجية بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، والدكتور عمرو العوامري مدير حاضنة جامعة بنها، والمهندس حاتم أبوالعز استشاري ريادة الأعمال والابتكار، والمهندس تامر أحمد الشريك التجاري ومسئول التدريب للحاضنة.

وكان الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قد أكد أهمية دعم الأفكار والشركات الناشئة التي تقدم أفكار جديدة ومبتكرة في مختلف المجالات، ومساعدتهم على الوصول بهذه الأفكار إلى شركات ناشئة بما يعود بالنفع على المجتمع والاقتصاد القومي.