الصحة توجه تعليماتها للحجاح: هذه أعراض التسمم الغذائي.. وطريقة التعامل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد جمعة:

وجهت وزارة الصحة والسكان، عددًا من النصائح المهمة للحجاج المسافرين إلى السعودية خلال الأيام المقبلة؛ لتجنب الإصابة بالتسمم الغذائي والجفاف.

وقالت الوزارة في تقاريرها التوعوية، إن أعراض التسمم الغذائي تشمل:

* اضطراب المعدة

* القيء والإسهال

* آلام المعدة أو تقلصاتها المؤلمة

* ارتفاع درجة الحرارة والصداع

وأوضحت أن الأعراض تختلف باختلاف سبب المرض، وقد تبدأ في غضون ساعات أو بضعة أسابيع.

كما أشارت إلى أن هناك عددًا من الطرق لتجنب الجفاف أثناء أداء مناسك الحج، وتشمل:

* بدء ترطيب الجسم وترويته قبل أداء مناسك الحج

* تناول أطعمة غنية بالماء مثل الخضروات والفاكهة

* الحفاظ على شرب كمية كافية من الماء

وأشارت إلى أنه للحماية من خطر الإصابة بالأمراض خلال أداء مناسك الحج، يتم اتباع الإرشادات الصحية المتمثلة في: غسل الخضروات والفاكهة جيدًا بماء نظيف ويفضل تقشيرها قبل طهيها أو تناولها، مع تغطية الأغذية بصورة جيدة وعدم تعريضها للغبار والحشرات، وتناول الأغذية الطازجة والإكثار من تناول الخضروات والفاكهة، مع عدم تخزين الطعام خارج الثلاجة.

وذكرت أنه للتواصل مع البعثة الطبية المصرية خلال فترة الحج، عبر الخط الساخن:

* مكة المكرمة

+966549712001

+966560669002

* المدينة المنورة:

+966560380820