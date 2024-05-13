ضبط قائد سيارة لاصطدامه بشخص حال عبوره الطريق بالنزهة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت مباحث القاهرة، برئاسة اللواء علاء بشندي مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، من ضبط طالب بالقاهرة، لاصطدامه بأحد الأشخاص حال عبوره الطريق مما أدى لوفاته.

كانت البداية عندما تبلغ لقسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة، من إحدى المستشفيات باستقبالها أحد الأشخاص متوفي إثر اصطدام سيارة مجهولة به حال عبوره الطريق بأحد الشوارع بدائرة القسم.

وبالانتقال والفحص وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد وضبط السيارة وقائدها طالب، مقيم بمحافظة القاهرة، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.