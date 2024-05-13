بدعوى توظيفها.. ضبط 3 أشخاص لقيامهم بالاستيلاء أموال من المواطنين في القليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، 3 أشخاص بالقليوبية لقيامهم بالاستيلاء على مبالغ مالية من المواطنين بدعوى توظيفها.

تبلغ لمركز شرطة طوخ بمديرية أمن القليوبية من 7 أشخاص، مقيمين بدائرة المركز، بتضررهم من 3 أشقاء مُلاك محل سجاد، مقيمين بذات العنوان لقيامهم بالنصب عليهم والاستيلاء منهم على مبالغ مالية بزعم توظيفها في مجال تجارة السجاد نظير أرباح شهرية متفق عليها .

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.