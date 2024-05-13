307 لفافة هيروين تقود عاطل للسجن المشدد 6 سنوات بالجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

قضت محكمة جنايات جنوب الجيزة، بمعاقبة عاطل، بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، لاتهامه بالإتجار في مخدر الهيروين بالجيزة.

وكشفت تحقيقات النيابة، أن المتهم "عمرو. ماهر" 39 سنة، عاطل، تم ضبطه وبحوزته كميات من مخدر الهيروين في منطقة الجيزة، بقصد الإتجار بالمخالفة لأحكام القانون.

بدأت الواقعة بورود معلومات لرئيس مباحث قسم شرطة الجيزة، عن قيام المتهم بالاتجار في المواد المخدرة، تم تشكيل فريق بحث وتبين من التحريات والتحقيقات صحة الواقعة، وبعمل كمين للمتهم ضبط بحوزته على 307 قطع كبيرة من مخدر الهيروين.

تم القبض على المتهم وحرر محضر، وإحالته للنيابة العامة التي قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمة الاتجار في المخدرات.