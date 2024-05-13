إخلاء سبيل "موظفة" واقعة تشويه "طالبة الجيزة" ووالد كارولين: مش هتنازل عن حق بنتي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ رمضان يونس:

قال "مرقس فريد" والد الطالبة "كارولين" ـ طالبة الجيزة ـ أن نيابة العمرانية الجزئية، أخلت سبيل "ن" ـ موظفة في شؤون الإدارية بمدرسة دار الحنان الخاصة بحي فيصل بالجيزة المتهمة بإصابة نجلته بسكب مياه ساخنة على جسدها بعدما وجهت لها النيابة تهمة الإصابة الخطأ.

وأضاف "مرقس" في تصريحات لمصراوي، أن جهات التحقيق في نيابة العمرانية، استمعت لاقوال مديرة المدرسة و لأقواله وابنته الطالبة "كارولين" بشأن إصابتها بحروق من الدرجة الثانية داخل فناء المدرسة وذلك إثر سكب مياه ساخنة على وجهها وكتفها الأيمن( "كانت بتقول أنها مكنش قصدها ..هي كانت جايبة "ترمس" في مياه مغليه عشان منعين الكاتل في المدرسة راحت سكبت المياة من فوق وهي مكانتش شايفه "كارولين") وفق "مرقس والد الطالبة.

وأوضح"مرقس" في تصريحات لـ "الخليج 365"، أنه تقدم بشكوى ضد المدرسة أمام الشؤون الإدارية بوزارة التربية والتعليم، موضحًا أن الإدارة التعليمية بالجيزة خلال تواصلها معه شددت على عدم التهاون في الواقعة ومجازاة مرتكبها "كله هيتحاسب وحق بنتك مش هيروح". وفق والد الطفلة.

وأشار"مرقس" إلى أن إدارة المدرسة أبلغت أن وراء ارتكاب الواقعة موظفة في شؤون العاملين بالمدرسة وليس "مُعلمة" "مش عارف مين اللي عمل كده في بنتي!"، في حين أن إدارة المدرسة لم تتواصل معه بعد الواقعة بشأن إصابة ابنته (محدش كلمني من بعد ما أخدت بنتي ورحت بيها على المستشفى).

وتابع "مرقس" إلى أنه حرر محضراً بقسم العمرانية بالجيزة حمل رقم 3038، لسنة 2024 إداري العمرانية، يتهم فيه موظفة بإصابة ابنته حال تواجدها بداخلها، وذلك بعدما تلقت طفلته العلاج اللازم في إحدى المستشفيات الخاص.

وأفاد والد "كارولين" أن ابنته تمر بحالة نفسية وجسدية سيئة بعد تعرضها للحرق أمام زملائها وأن الطبيب أخبره بحالتها الصحية التي تحتاج إلى فترة علاجية تصل لنحو 3 أسابيع نتيجة الحروق، موكداً أنه لن يتهاون في حق ابنته "مش هتنازل عن حق بنتي غير لما اطمن عليها الأول".

وكشف التقرير الطبي المبدئي الظاهري، أن الطالبة "كارولين" تعرضت لحروق من الدرجة الثانية في الوجه والكتف الأيمن، حيث عُرضت الحالة على أخصائي تجميل الذي حدد فترة العلاج بحوالي 3 أسابيع لحين الشفاء من الحروق.