"قومي المرأة" ينظم تدريبًا بشأن التمكين الذاتي لسيدات قريتي القرنة وأرمنت بالأقصر



محمد اسماعيل - القاهرة - (أ ش أ):

ذكر المجلس القومي للمرأة أنه تم تنفيذ تدريب لسيدات قريتي القرنة وأرمنت بمحافظة الأقصر على التمكين الذاتي؛ لتنمية المهارات الحياتية والتمكين الذاتي للمتدربات، وتحديد التطلعات الشخصية الفردية وطرق الوصول إليها وخلق خطوات النمو والتغير الإيجابي المستدام.

وأوضح المجلس - في بيان اليوم الاثنين، أنه تم تنفيذ هذا التدريب بالتعاون مع برنامج "ايماجن ايجيبت"، وذلك في إطار مشروع "معالجة الدوافع الاقتصادية للهجرة غير الشرعية" الذي يتم تنفيذه بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي.

وأضاف أنه تم تنفيذ المستوى الثاني من ورشة العمل حول المتطلبات الأساسية لخدمة المنح العينية، والتي تأتي ضمن سلسلة من الورش التدريبية التي يطلقها برنامج الدعم الفني للمستفيدين بخدمات تطوير الأعمال، واستهدف عدد من خريجي التدريبات ممن على استعداد لبدء مشروع خاص، إلى جانب مستفيدين جدد لديهم فكرة مشروع ويرغبون في تطويره وتنفيذه، واستمر ثلاثة أيام.

وتضمنت ورشة العمل التطبيقية التعريف بأنواع الدعم (المنح والتمويلات) التي يقدمها المجلس في إطار المشروع، وأهمية وضع خطة عمل للمشروع التجاري ومبادئ دراسات الجدوى الاقتصادية، ونبذة عن عقد التأسيس والإجراءات والتراخيص، ومبادئ الملكية الفكرية وأهمية الاسم التجاري والعنوان التجاري والبيان التجاري والعلامة التجارية وكيفية ابتكار العلامات والتصميمات.

ويأتي ذلك في إطار حرص المجلس على تقديم كافة سبل الدعم الفني للمستفيدات والمستفيدين من التدريبات التي يقدمها بمختلف المجالات ومساعدتهم لتطوير مشروعاتهم؛ بهدف تمكينهم اقتصاديًا وزيادة دخلهم؛ لتحسين مستوى معيشتهم.

يُذكر أن مشروع "معالجة الدوافع الاقتصادية للهجرة غير الشرعية" يهدف إلى العمل على تشجيع توفير بديل للهجرة غير الشرعية من خلال التشجيع على تنمية المشروعات وإيجاد فرص عمل للمرأة والشباب بمحافظات (البحيرة، والغربية، والأقصر والمنيا)، بالإضافة إلى تنفيذ أنشطة توعوية لتسليط الضوء على المخاطر المرتبطة بالهجرة غير الشرعية بناء على الجهود السابقة.