10 صور لزيارة الرئيس السيسي مشروعات جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبدالمنعم:

نشر المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية المستشار الدكتور أحمد فهمي، صورًا من افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي المرحلة الأولى من المنطقة الصناعية وبدء موسم الحصاد ٢٠٢٤ بمشروعات جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة بالدلتا الجديدة.

ويعد مشروع جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة أحد أكبر الكيانات فى العالم فى مجالات وأنشطة التنمية على صعيد مشروعات الزراعة والتصنيع الزراعى والاقتصاد البيئى والمشروعات التكاملية.

ويعد موقع المشروع من أهم المزايا الاستراتيجية لتوافر الأيدي العاملة، بالإضافة إلى سهولة وصول مستلزمات الإنتاج كالأسمدة والمبيدات والبذور والمعدات وكذلك سهولة توصيل المنتجات النهائية إلى الأسواق الرئيسية وإلى موانئ التصدير البرية والجوية.