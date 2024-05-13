مصطفى بكري: اتحاد القبائل العربية جمعية أهلية وسيكون لنا مقرات في كل المحافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

تصوير - إسلام فاروق:

قال النائب مصطفى بكري، المتحدث باسم اتحاد القبائل العربية، إن الاتحاد سيحصل على ترخيص من وزارة التضامن حسب القانون ١٤٩ الخاص بالجمعيات الأهلية واحنا جمعية أهلية.

وأضاف "بكري"، خلال كلمته في مؤتمر اتحاد القبائل العربية، أن الاتحاد سيمثل سند شعبي للوطن، وعايزين ننزل لكل أهلنا في مناطق مختلفة، وهنعمل بروتوكولات مع كل النوادي في مصر للحصول على دورات تدريبية.

وتابع: هيكون لينا اتحادات متعددة في كافة المستويات الخدمية في الأساس وهيكون لينا إعلام نبث منه لكم جميعآ متبنيين المشكلات والقضايا على أرض الواقع ونريد عمل إندماج للفئات التي همشت مع المجتمع المصري بأحد ولا نترك أحد يتصور أنه قادر على اختراق الكيان الوطني لنا، ومناطق الحدود هي أخطر المناطق والمشكلات؛ لذلك يجب أن نكون معهم وجانبهم.

وأكمل: "سيكون لدينا بناء تنظيمي ورجال في كل المحافظات والأقسام، وهنجيلكم في المحافظات محافظة محافظة مركز مركز ومش هنسيب حد"، مشيرًا إلى أن الهدف أن نكون يد واحدة مع الرئيس عبدالفتاح السيسي في مواجهة الأخطار المختلفة.

وتابع: "هذا الوطن أكبر من أن يكون عرضة للتآمر، وهيكون لينا مقرات في كل المحافظات ولن ننساكم وسيكون التواصل مستمرًا".