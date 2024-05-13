نشاط للرياح وشبورة مائية.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الثلاثاء بدرجات الحرارة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر صبري:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود غدًا الثلاثاء، أجواء حارة نهارًا على أغلب الأنحاء معتدل على السواحل الشمالية، ومائل للبرودة ليلًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

كما توقعت تكون شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من الوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

وأشارت الهيئة إلى نشاط للرياح على القاهرة الكبرى والسواحل الشرقية وشمال الصعيد قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.

وأوضحت خلال نشرة الطقس، أن درجات الحرارة المتوقعة القاهرة 29 درجة عظمى و18 درجة صغرى، وكفر الشيخ 28 درجة عظمى و18 درجة صغرى.

كما تشهد درجات الحرارة المتوقعة في رفح 25 درجة مئوية عظمى و17 درجة مئوية صغرى، والاسكندرية 25 درجة مئوية عظمى و16 درجة مئوية صغرى، و34 درجة مئوية عظمى في الأقصر و21 درجة مئوية صغرى.